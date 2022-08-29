Двух мужчин задержали с мешками наркотиков в Тайшете. Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Транспортные полицейские в Тайшете задержали двух мужчин 27 и 26 лет. У жителей Чунского района изъяли мешки с растительным веществом с характерным запахом. Содержимое правоохранители направили на исследование. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- По результатам экспертиз установлено, что вещество, содержащееся в мешках, является наркотическим средством, - отметили в ведомстве. - Вес наркотика, изъятого у 26-летнего ранее судимого за кражу мужчины, составил почти килограмм. У второго мужчины, уже судимого за хранение "зелья", изъято более 220 граммов запрещенного вещества. Как пояснили правоохранителям задержанные, растение они собрали на заброшенном поле в Чунском районе для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Приятелям грозит до 10 лет колонии со штрафом в размере до полумиллиона рублей. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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