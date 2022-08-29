Евгений Стекачев проверил благоустройство в микрорайоне Университетском в Иркутске

Евгений Стекачев проверил благоустройство в микрорайоне Университетский в Иркутске. Фото: Пресс-служба Думы Иркутска.

Жители микрорайона Университетский в Иркутске обратились с вопросами по благоустройству к председателю городской Думы Евгению Стекачеву. Вместе с представителями администрации областного центра он посетил территорию.

Начали осмотр с объездной Университетский - Первомайский, которую заканчивают ремонтировать по проекту «Безопасные и качественные дороги». Многие жаловались, что таксисты паркуют машины не только в отремонтированном парковочном кармане, но и на новой остановке и даже на газонах во дворах.

- Жители не могут подъехать к почте, к детской спортивной школе. Мы отреагировали на обращения местных жителей и отправили запрос руководителю компании, а ГИБДД установило знак, запрещающий в этом месте парковку такси, - рассказал Евгений Стекачев.

Также проверили, как приводят в порядок территорию возле детского сада № 164. По просьбе иркутян здесь расширят проезд и оборудуют парковку.

- Благоустройство дворов и дорог будет закончено до середины сентября, - сказал Евгений Стекачев. - Совместно с представителями администрации города и местными жителями будем контролировать работы.

Кроме того, в Университетском скоро начнут обновлять «Падь Долгую». На месте пустыря появится большая детская площадка, скамейки и освещение, а пешеходные дорожки свяжут два микрорайона. На благоустройство выделено 23,1 миллиона рублей, в том числе девять миллионов - из «депутатских фондов» Евгения Стекачева, Василия Донских и Ивана Гущина.