Подозреваемые в краже 9 смартфонов попали на камеру видеонаблюдения в Ангарске

Подозреваемые в краже мужчины попали на камеру видеонаблюдения в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске полицейские веду розыск трех подозреваемых в краже. Ночью компания мужчин разбила стекло входной двери торгового центра по улице Коминтерна, проникла в здание и похитила 9 смартфонов разных марок. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, обладающих какой-либо информацией о личностях подозреваемых, либо их местонахождении, просьба сообщить об этом в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу, либо по телефону 02 (с мобильного 102), - отметили в ведомстве.

Злоумышленники попали на кадры камеры видеонаблюдения. Очевидцам произошедшего при обращении в полицию гарантируется анонимность.

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