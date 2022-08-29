8 лет колонии назначили вахтовику из Саратова за убийство мужчины в Киренске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Киренске перед судом предстал житель Саратовской области. 58-летнего мужчину подозревали в жестоком убийстве. В один из вечеров декабря прошлого года он выпивал со своим 32-летним знакомым в вагончике на территории предприятия, на котором работал. Однако застолье резко перетекло в скандал, а затем в поножовщину. Разъяренный вахтовик схватил нож и ударил им один раз обидчика в шею. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По горячим следам подозреваемый задержан сотрудниками полиции и доставлен в следственный отдел, - рассказали в ведомствах. - По ходатайству обвиняемого уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Сторона защиты пыталась убедить присяжных в том, что подсудимый указанного преступления не совершал.

Однако доказательства, собранные следствием, помогли подтвердить вину 58-летнего мужчины. Киренский районный суд вынес ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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