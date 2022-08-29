Цены на 17 товаров первой необходимости снизились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье вновь зафиксировано падение цен на товары первой необходимости. Из 25 позиций в перечне подешевели 17. При этом стоимость еще 5 продуктов осталась практически неизменной. За последнюю неделю с 16 по 22 августа индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил в целом по России 99,85%. Данные приводит служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

- Снизились цены на: капусту (-8,82%), картофель (-7,49%), лук (-6,19%), морковь (-3,39%), яблоки (-0,78%), молоко пастеризованное (-1,20%), муку пшеничную (-1,03%), сахар (-0,72%), вермишель (-0,71%), масло подсолнечное (-0,50%), молоко стерилизованное (-0,38%), кур (-0,37%), хлеб пшеничный (-0,36%), пшено (-0,21%), яйца (-0,16%), хлеб ржаной (-0,07%) и крупу гречневую (-0,06%), - уточняют в региональной службе потребительского рынка и лицензирования.

Однако есть продукты, цены на которые ползут вверх. Это рыба мороженая (+1,25%), соль (+0,87%) и масло сливочное (+0,86%).

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