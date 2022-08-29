Ограничение движения по объездной микрорайона Первомайский в Иркутске продлится 12 дней
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Ограничение движения по объездной микрорайона Первомайский в Иркутске начнется в конце августа и продлится 12 дней. Это связано с проведением аварийных работ на сетях водопровода. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.
- С 30 августа до 11 сентября 2022 года будет ограничено движение автотранспорта по объездной дороге микрорайона Первомайский в районе домов: м-н Первомайский, 70/1, 70/2, - уточняют в администрации города.
Автомобилистов Иркутска просят быть внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут в связи с изменениями в схеме движения.
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