Бутылку с письмом из 2005 года обнаружили на берегу Байкала. Фото: Д. Кочетков; Байкальский государственный природный биосферный заповедник.

Необычную находку обнаружили на берегу Байкала. На днях директор Байкальского заповедника Василий Сутула нашел стеклянную бутылку с запечатанным в ней посланием. Письмо датируется 16 июня 2005 года. Об этом рассказали в социальных сетях Байкальского государственного природного биосферного заповедника.

- Автором является Гладких Александр либо Гладких Анна Александровна, - делятся сотрудники. - Возможно, этот человек является вашим знакомым. С помощью всемирной паутины часто случаются чудеса, поэтому есть вероятность того, что эта информация дойдет до человека, 17 лет назад бросившего послание во Вселенную, и мы с радостью вернем его.

Также в заповеднике отмечают, что не раскрывают содержание письма в целях конфиденциальности, однако добавили, что речь идет о заветной мечте автора. Также специалисты напоминают, стеклянная бутылка разлагается более 1000 лет. Не убранной тарой будут "наслаждаться" как минимум 12-15 поколений после нас.

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