Ветер с порывами 25-28 м/с и мокрый снег обрушатся на Иркутскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Приангарья предупреждают об опасности стихии, которая придет в регион вечером 29 августа, с 17.00 до 20.00. Также в северных районах 30 августа ожидаются северо-западный ветер 15-20 м/с, с порывами до 25-28 м/с, грозы и сильные дожди с мокрым снегом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 30 августа местами в западных районах, 31 августа по области, 1 сентября местами в северных районах ожидаются заморозки 0,-5, - отмечают синоптики.

Неблагоприятный прогноз доведен до глав сел и городов, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации.

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