Отключение света в Иркутске 30 августа: точные адреса.
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Плановое отключение света в Иркутске 30 августа пройдут в четырех районах: Свердловском Правобережном, Ленинском и Октябрьском. Дольше всего электричества не будет в некоторых домах Правобережного района - до 5 часов, по большинству адресов неудобства продлятся около получаса. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».
- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.
Также жителей районов, где ожидается плановое отключение света в Иркутске 30 августа , предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.
Отключение электричества пройдет в четырех районах Иркутска.
В части Иркутска света не будет до 5 часов
Актуальные адреса указаны в таблице.
В большинстве случаев отключения продлятся около получаса.
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