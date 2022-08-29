Отключение света в Иркутске 30 августа: точные адреса. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Плановое отключение света в Иркутске 30 августа пройдут в четырех районах: Свердловском Правобережном, Ленинском и Октябрьском. Дольше всего электричества не будет в некоторых домах Правобережного района - до 5 часов, по большинству адресов неудобства продлятся около получаса. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

Отключение света в Иркутске 30 августа

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.

Также жителей районов, где ожидается плановое отключение света в Иркутске 30 августа , предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Отключение электричества пройдет в четырех районах Иркутска.

В части Иркутска света не будет до 5 часов

Актуальные адреса указаны в таблице.

В большинстве случаев отключения продлятся около получаса.

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