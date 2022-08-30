Погода в Иркутске 30 августа будет облачной с прояснениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске 30 августа будет ненастной. В городе дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, а синоптики еще и дождь обещают. Прогнозом поделились в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 30 августа

- Погода в Иркутске 30 августа: в областном центре облачно с прояснениями, ждем небольшой дождь, - говорят метеорологи. – Днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.

Атмосферное давление в городе во вторник, по данным Яндекса, в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба. Погода в Иркутской области 30 августа ожидается также облачной с прояснениями и осадками – кратковременными дождями в Катангском районе, местами сильными.

В западных и северных районах ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 25-28 м/с и вовсе дождь с мокрым снегом. Также в Приангарье местами прогремят грозы, ветер в остальных районах дует 15-18 м/с. Столбики уличных термометров покажут +10…+15, при натекании облаков будет холодно до +4…+9.

К тому же метеорологи предупреждают сибиряков о заморозках на севере региона до -5 градусов сегодня, 31 августа и 1 сентября.

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