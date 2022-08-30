22 города и поселка остались без света в Иркутской области из-за непогоды 30 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

22 населенных пункта остались без электричества в Иркутской области из-за непогоды. В регионе 30 августа бушуют «неблагоприятные погодные условия» - дует сильный ветер, его скорость до 17 м/с, местами в районах идет дождь. Из-за этого и произошли аварийные отключения на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

- Отключения зарегистрированы в трех районах области, - говорят спасатели. – В диспечерскую службу из Тайшетского района обратились жители из Полинчета, Кондратьево, Венгерки, Бузыканово, Джогино, Черчета, Тремино, Ново-Тремино, Соляной, Талой, Сереброво, Георгиевки, Старшего Акульшета, Бирюсы, Березовки.

В Братском районе свет пропал в поселке Боровское, а в Киренском – в самом городе Киренск – в микрорайонах Пролетарск, Мельничный, Авиатор, Аэропорт, а также в двух селах – Змеиново и Кривошапкино, и двух деревнях – Коммуна и Хабарова.

Специалисты уже выехали на место для определения проблем и их устранения.

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