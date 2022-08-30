Аварийное отключение электричества произошло в Иркутском районе утром 30 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аварийное отключение электричества произошло в Иркутском районе утром 30 августа. Свет пропал в части домов в сеое Урик и одноименном ДНТ. Об этом сообщает Иркутская элетросетевая компания.

- В настоящее время специалистами Восточных электрических сетей ведутся работы по определению места повреждения и устранению его причины, - рассказали в ИЭСК.

Пока ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии – 13 часов сегодняшнего дня по иркутскому времени. Отметим, что света также нет в 22 населенных пунктах Приангарья – в городе Киренске, ряде поселков и деревень. Электроснабжение пропала там из-за сильного ветра до 17 м/с. Специалисты также уже на местах.

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