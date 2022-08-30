В Ангарске осудят наркозакладчика, пойманного с 1 кг запрещенных веществ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске задержан подозреваемый в хранении и сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в июне прошлого года неизвестные предложили 31-летнему мужчине подзаработать благодаря интернету-магазину запрещенных веществ. Его работа заключалась в создании тайников. Также у него было еще двое "коллег". Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Обвиняемый, согласно отведенной ему роли, получил крупную партию наркотиков, расфасовал ее, оставив менее 2 граммов для личного потребления. После чего распределил по тайникам в Иркутске и Ангарске, сообщив своим кураторам их координаты для последующей реализации покупателям, - отметили в ведомствах.

В октябре мужчина был задержан оперативниками наркоконтроля. Из спрятанных им тайников полицейские изъяли около 1 кг запрещенных веществ. Теперь он предстанет перед судом.

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