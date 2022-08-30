Исчезновение мужчины с татуировкой в виде надписи на латыни расследуют в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

24-летний мужчина пропал без вести в Иркутске. Об исчезновении Андрея Борисова в полицию сообщил его брат. Он рассказал. что 27 августа его родственник не вернулся домомй после совместного отдыха с отцом на берегу реки Боковская в микрорайоне Иркутск-2. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На розыск мужчины были ориентированы все наружные службы города. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции, - отмечают в ведомстве.

На вид разыскиваемому 22-25 лет, рост 178 см, стрижка короткая, глаза карие, волосы темно-русые.

Особые приметы: татуировка на правой руке от запястья до локтя в виде надписи на латыни.

Был одет: черная футболка, шорты джинсовые, тапки черные с белой надписью.

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