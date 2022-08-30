Сканирование дна Теплых озер провели в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В акватории реки Ангары в районе Теплых озер провели сканирование дна. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В данном месте сложный рельеф дна, отмель сменяется резкими обрывами на 3-4 метра, огромное количество водорослей, видимость практически нулевая, - рассказал представитель общественности Александр Красовский. - В сложившейся ситуации указанные условия могут привести к возникновению у человека критического состояния, угрожающего жизни. В таком состоянии вероятность утонуть очень велика.

Специалисты напоминают, что купаться здесь опасно и запрещено.

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