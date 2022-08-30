В минздраве прокомментировали смерть беременной девушки после укола медиков в Братске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве здравоохранения Иркутской области прокомментировали смерть 22-летней беременной девушки в Братске после вызова скорой помощи. Все произошло 23 августа. У молодой сибирячки поднялась температура, было затруднено дыхание, из-за чего ее семья вызвала на дом медиков. Врачи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание.

- На момент приезда состояние пациентки было крайне тяжелым. По ее словам, в течение трех дней держалась температура, был кашель. Девушка не обращалась в медучреждение и занималась самолечением,- говорят о случившемся в региональном минздраве. - Причина смерти в настоящее время не установлена, поскольку полная судебно-медицинская экспертиза еще не завершена. На основании результатов минздрав Иркутской области проведет проверку выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи пациентке.

Медики приняли решение ввести девушке бронхолитическое средство, так как были показания для купирования удушья. В течение 50 минут проводилась интенсивная терапия, но реанимационные мероприятия не помогли. У пациентки остановилось сердце.

По факту смерти беременной братчанки было возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности, связанной с профессиональной деятельностью врачей. Однако, можно ли было ее спасти и связано ли это с поставленным ей уколом, предстоит выяснить следствию.

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