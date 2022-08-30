Больных туберкулезом трех жителей Боханского района насильно отправили в диспансер Фото: Евгения ГУСЕВА

После проведения проверки прокуратуры Боханского района было установлено, что трое местных жителей, больных туберкулезом, уклоняются от стационарного лечения, чем подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На этом основании прокуратура направила в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации лиц в медицинскую противотуберкулезную организацию, - отметили в ведомстве.

Боханский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

После вмешательства прокуратуры мужчины были принудительно госпитализированы в диспансер.

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