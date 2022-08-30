Дополнительные койки для ковид-больных развернули в больницах Иркутской области. Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.

Число коек для лечения больных коронавирусом наращивают в Приангарье. В том числе Иркутская областная больница, городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, а также медучреждения Тайшета и Усть-Илимска. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- За прошедшую неделю количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в медучреждениях Иркутской области увеличено на 60 и достигло 945. Несмотря на то, что коечный фонд свободен более чем на 20%, медучреждения региона находятся в готовности к подъему заболеваемости коронавирусом, - отметил осуществляющий обязанности главы регионального минздрава Алексей Шелехов.

Напомним, максимальное количество коек за время борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области достигало 5091 койка.

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