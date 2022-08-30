Панно планируют разместить на фасаде дома по улице Карла Маркса в Иркутске. Фото: Администрация Иркутска.

Вскоре в областном центре может появиться новый арт-объект. Авторами эскиза станут мастера, создавшие панно «Водоворот» на пересечении улиц Карла Маркса и 5-й Армии. Его демонтировали рабочие из-за плохого состояния кирпичной стены, на которой оно располагалось. Однако подрядчик готов помочь в финансировании по созданию другого проекта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Для размещения арт-объекта рассматривается фасад дома на улице Карла Маркса вблизи памятника Вампилову. Этот вопрос совместно с администрацией города будем обсуждать с жителями. Панно станет органичным продолжением скульптуры писателя, – отметил архитектор проекта по благоустройству улицы Карла Маркса Сергей Демков.

В основу арт-объекта лягут портреты жителей города, которые перенесут на керамические детали, включая в мозаику. Большую часть панно выполнят из стекла, чтобы сохранить суть экологичности первоначального проекта.

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