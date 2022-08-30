Ограничение движения транспорта по улице Петрова в Иркутске продлится до 13 сентября

Вниманию автомобилистов! В связи с проведением земляных работ по вскрытию тепловой сети запланировано ограничение движения транспорта по улице Петрова в Иркутске. Неудобства продлятся две недели. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

Ограничение движения транспорта по улице Петрова в Иркутске

- Для проведения ремонта по улице Петрова в районе дома по адресу Киренская, 4 с 10:00 30 августа до 17:00 13 сентября 2022 года будет ограничено движение автотранспорта по правой полосе проезжей части улице Петрова – в направлении движения от улицы Радищева до переулка Трубецкого, - уточнили в компании.

Напоминаем, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки". Также онлайн можно отслеживать ситуацию с временным ограничением движения транспорта по улице Петрова в Иркутске.

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