Мужчину обвиняют в распространении фейков о российской армии в Иркутске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

39-летнего мужчину из Иркутска обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. Уголовное дело против сибиряка возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России и УФСБ по Иркутской области.

- По версии следствия, в марте и апреле текущего года 39-летний мужчина, находясь в своем доме СНТ «Геолог» Иркутского района, в сети «Интернет» в одном из сообществ социальной сети распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, - рассказали в ведомствах.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следователями СК проведены обыски, изъяты и осмотрены технические средства и электронные носители информации, с помощью которых фигурант совершил преступление.

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