Открытая спортивная площадка для занятий боксом появится в Иркутске на острове Юность. Фото: администрация Иркутска

Подрядчик начал работы по строительству открытой спортивной площадки для занятий боксом на острове Юности в Иркутске. Специалисты засыпали периметр участка площадью 300 кв. м. песчано-гравийной смесью и разровняли участок. На площадке уложат резиновое покрытие, установят необходимое оборудование и боксерские груши. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

- Место для открытого ринга выбрали не случайно. На острове Юность много различных спортивных площадок. Десятки тысяч иркутян любят здесь тренироваться, — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Абрамович.

Тренироваться здесь будет возможно уже с сентября. В следующем году на объекте планируют построить крышу. Пока спортсменам будут доступны мешки и ринг.

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