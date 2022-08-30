Последние перед реконструкцией шоу Иркутского цирка начнутся с 1 сентября

После представления для детей устроят дискотеку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иркутский государственный цирк объявил о новом шоу, которое состоится 1 сентября, в День знаний. С этого дня начнутся последние представления перед масштабной реконструкцией, какой-то период времени ждать новых выступлений не стоит.

Шоу начнется 1 сентября в 16:00. Посетители могут получить скидку 30% на билеты в рамках программы "Великий русский цирк". После основной части мероприятия дети смогут потанцевать с друзьями на дискотеке.

- "Великий Русский Цирк" - это название которое говорит само за себя. Красота номеров, сложность трюков, разнообразие жанров и гарантированный успех у зрителя, - рассказали в администрации цирка.

Самое последнее представление состоится 4 сентября в 14:00.

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