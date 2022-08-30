Ранее в мэрии объявили об ограничении движения по улице Петрова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменение маршрутов автобусов в Радищево с 30 августа до 27 сентября в Иркутске анонсировали в администрации города. Мэрия предупредила местных жителей о том, что теперь нужно внимательно смотреть, как движутся автобусы. Новая схема маршрутов начнется действовать сегодня с 21:00.

Изменение маршрутов автобусов в Радищево с 30 августа

- При следовании из предместья Радищева в центр города транспорт направят после улицы Радищева по Рабочей и далее по маршрутам. При этом из маршрутов исключат остановки "Гараж" и "ГПТУ № 1", - рассказали в администрации города.

Причиной изменений стали аварийные земляные работы на пересечении улиц Петрова и Шевцова. При этом полное закрытие движения транспорта будет по улице Петрова. Конечно, ограничения временные.

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