Жительница Иркутска пойдет под суд за распыление перцового газа в лицо полицейскому

Теперь женщина может лишиться свободы на 5 лет Фото: Ольга Крыльцова

В пресс-служба СК и МВД Иркутской области сообщили о задержании жительницы регионального центра. Против 28-летней иркутянки возбудили уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Она распылила перцовый газ в лицо полицейскому.

- Днем 25 августа оперуполномоченный уголовного розыска в Свердловском районе Иркутска встретил женщину, находящуюся в розыске за совершение ряда преступлений против собственности. Она попыталась скрыться, применив к сотруднику полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья, распылив ему в лицо перцовый газ, - рассказали в СК.

При этом попытка оказалась неудачной, женщина не смогла сбежать. Теперь к ее "послужному списку" добавилось еще и нападение на представителя власти. Сейчас подозреваемая находится под подпиской и невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.