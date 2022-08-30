Segezha Group приняла участие в эко-субботнике «Скажи мусору НЕТ». Фото: архив компании.

29 августа в г.Усть-Кут Иркутской области волонтеры ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») приняли участие в региональной экологической акции «Скажу мусору НЕТ». С 2018 года это мероприятие проводит благотворительный фонд «Подари планете жизнь» на ежегодной основе.

Так, организуются выездные субботники для раздельного сбора мусора. Жители сдают пластик, макулатуру, жестяные и алюминиевые банки, стекло и железо, собирают батарейки на отдельную утилизацию. Одновременно передают вещи на благотворительность, корм – для животных в приютах.

В этот раз в Усть-Куте собрали более 6 тонн мусора и передали его на переработку. Всего по Иркутской области в рамках акции «Скажу мусору НЕТ» в 2022 году собрали около 30 тонн отходов. Во время проведения акции в городской библиотеке развернули кинотеатр, где показывали видеоролики благотворительного фонда «Подари планете жизнь» об экологических мероприятиях прошлых лет. Участникам субботника рассказали, как правильно разделять мусор, ответили на организационные и технические вопросы такой инициативы.

«Наша компания ежегодно участвует в экологических акциях на территории Усть-Кутского района, помогает городу поддерживать чистоту на улицах и в скверах. Проведение таких общественных акций помогает формировать у жителей региона позицию ответственного потребления, пробуждает у них любовь и уважение к природе. В своей повседневной работе мы тоже руководствуемся принципами охраны окружающей среды – наша команда соблюдает экологические нормы при перевозке грузов, поддерживают чистоту и порядок на судах и на предприятии», - отмечает генеральный директор ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» Алексей Шерстянников.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели.

Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com