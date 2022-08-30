Отключение света в Иркутске 31 августа: точные адреса Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Плановое отключение света в Иркутске 31 августа пройдет в четырех районах: Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Правобережном. Жители двух - Ленинского и Свердловского - районов могут даже не заметить отключения электричества, так как они будет ночью - с полуночи до двух часов ночи. А вот в Правобережном районе перерыв в подаче энергии произойдет днем - с 9:00 до 18:00; в Октябрьском - с 13:00 до 17:00. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

Отключение электричества пройдет в четырех районах Иркутска

Отключение света в Иркутске 31 августа

Все адреса и время отключения света в Иркутске 31 августа представлены в таблицах. Некоторые перерывы в подаче электричества продлятся всего 20 минут. Отметим, жители города уже привыкли к подобным отключениям, так как они случаются достаточно часто.

В части Иркутска света не будет только глубокой ночью

Больше всего домов от света отключат в Ленинском районе

Жители города уже привыкли к постоянным отключениям