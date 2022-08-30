Военных из Иркутска посмертно наградили орденом Мужества за подвиги на Украине

Николай Шумицкий Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили, что двух военных, которые родились и выросли в региональном центре, посмертно наградили орденом Мужества. Николай Шумицкий и Дмитрий Попов погибли во время боевых действий на Украине.

- К огромному горю наши земляки не все вернулись живыми. Они погибли как герои, защищая женщин, детей, стариков. Мы гордимся нашими парнями, - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Дмитрий Попов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Политик навести семьи погибших и вручил награды. Также администрация города поможет им в увековечивании памяти военнослужащих. Известно, что Шумицкий погиб 4 марта 2022 года, его похоронили на Маратовском кладбище. А Попов погиб совсем недавно, 6 июня. Его могила находится на том же кладбище.

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