Полиция Иркутска больше двух месяцев ищет пропавшего 70-летнего мужчину

Всех, кто что-то знает о местонахождении мужчины, просят позвонить в полицию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ГУ МВД по Иркутской области снова просят помощи у жителей региона в поисках пенсионера. В Ленинском районе Иркутска пропал 70-летний Валерий Крук. Он перестал выходить на связь 10 июня 2022 года, поиски до сих пор продолжаются.

Как уточнили правоохранители, мужчина мог поехать в любой город области. Всех, кто имеет хоть какую-то информацию о местоположении мужчины, просят сообщить в полицию.

- Его приметы: На вид 60 лет, рост 170-180 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы серые. Был одет в синие трико, белые кроссовки, бейсболка кремового цвета, передвигается с тростью. В настоящий момент к операции по розыску пожилого мужчины привлечены спасители, волонтеры и неравнодушные жители, - сказано в тексте объявления МВД.

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