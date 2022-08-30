Через 1,5 года после старта строительства в Иркутской области открыли кирпичный завод

Мощность производства составляет до 210 тысяч единиц кирпича в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 августа состоялось открытие завода по производству силикатного кирпича в Саянске Иркутской области. Об этом сообщили в правительстве региона и лично губернатор. С момента начала строительства производства и до введения его в эксплуатацию прошло полтора года.

- Технология, которую применяют на заводе, разработана челябинской компанией. 90% всех агрегатов и узлов - отечественные. В условиях санкционного давления это - один из ключевых моментов, - заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Общая мощность завода составит 210 тысяч кирпичей в день. В год это 35 миллионов единиц продукции. И это только начало - на следующих этапах планируют производить 70 миллионов кирпичей.

До появления завода Иркутская область закупала стройматериалы в других регионах. Теперь же можно сэкономить деньги на перевозке и направить их на собственное производство. Также планируют в будущем на базе этого же предприятия начать создание тротуарной плитки.