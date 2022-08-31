Электроснабжение 22 населенных пунктов восстановили в Иркутской области спустя сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области спустя сутки восстановили электроснабжение во всех 22 городах, деревнях и поселках, свет в которых пропал из-за аварийных отключений, вызванных непогодой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, в регионе дул сильный ветер с порывами до 17 м/с, местами в муниципалитетах поливал сильный дождь. Из-за этих неблагоприятных погодных условий начались аварийные отключения электричества.

Под отключение попали в ночь на 30 августа населенные пункты Тайшетского, Киренского и Братского районов. Сначала сообщили об отключениях только в Тайшетском районе, а по данным на 7 утра вторника, отключенных от электроснабжения стало больше.

Читайте также:

В составы поездов маршрута Иркутск – Усть-Илимск с декабря добавят беспересадочные вагоны. График движения сформирован так, чтобы пассажиры уезжали ночью, а прибывали утром (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08