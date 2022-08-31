Загнанную бродячими собаками косулю спасли в Иркутской области

Загнанную бродячими собаками косулю спасли в Слюдянском районе. Фото службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

В поселке Сухой Ручей в Слюдянском районе накануне спали загнанную бродячими собаками косулю. О том, что небольшой олень находится на одном из участков, сообщили местные. Приехавшие специалисты забрали самку, чтобы проверить ее состояние. Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области со ссылкой на службу по охране и использованию объектов животного мира региона.

-Косулю отвезли в ветеринарную клинику, - говорят в минприроды Приангарья. - Специалисты установили, что животному меньше года.

После осмотра, парнокопытному оказали необходимую помощь. У косули местами была порвана шкура, но повреждения были незначительными, что позволило не задерживать зверя надолго и в скором времени отпустить в естественную среду обитания – спасенную выпустили на одном из участков Слюдянского лесничества.

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