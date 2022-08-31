Больше 289 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Иркутскую область Фото: Олег ЗОЛОТО

289 270 доз вакцины против гриппа поступило в Иркутскую область. Очередную партию препарата распределят по медицинским организациям региона в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Приангарья.

- Препарат планируют использовать для вакцинации детского населения против гриппа, - говорят специалисты. - Пик заболеваемости традиционно приходится на осенне-зимний период. Именно дети, посещающие детские сады и школы, чаще всего становятся источником инфекции для всей семьи.

Также медики говорят, что вакцинация от гриппа позволит минимизировать риск инфицирования одновременно гриппом и новой коронавирусной инфекцией, рост заболеваемости которой отмечен в регионе в последние дни.

Стоит отметить, что вакцинация от гриппа проводится в регионе бесплатно согласно национальному календарю прививок. Чтобы поставить «укол здоровья» нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08