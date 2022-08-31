Цена проезда в Иркутске по маршрутам №4 и №45 подорожает до 30 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей областного центра вновь предупреждают о повышении тарифов в общественном транспорте. В этот раз частный перевозчик уведомил о том, что цена проезда в Иркутске по маршрутам №4 и №45 подорожает до 30 рублей днем, и до 35 рублей после 20:00. Об этом сообщают на сайте администрации города.

Цена проезда в Иркутске

Напомним, микроавтобус №4 следует по маршруту «Ц. Рынок – м/р Университетский», а №45 по маршруту «м/р Первомайский – плотина ГЭС – Аэропорт». Новые тарифы начнут действовать с 24 сентября.

Напомним, ранее стало известно о том, что цена проезда в Иркутске на 5 рублей вырастет сразу на четырех востребованных маршрутах, которые проходят через центр города: № 12 «Верхняя Набережная – Сквер им. Кирова – Верхняя Набережная», № 16к «м/р Солнечный – сквер им. Кирова», № 22 «м/р Первомайский – Ц. рынок – м/р Первомайский», № 2 «Ц. Рынок – 6-й пос. ГЭС». Тарифы вступили в силу с 29 августа (№12,16к,22) и с 1 сентября (№2).

Также со 2 сентября до 30 рублей повысится стоимость билета в автобусе №80, с 15 сентября вырастет цена проезда в Иркутске по маршрутам №81 «Ц. Рынок – Китай-город» и №83 «м/р Радужный – Ц. Рынок». Ранее частные перевозчики уведомили о повышении цены на проезд по маршрутам №№ 5к, 11к, 17, 23 и 49. В июле с 15 до 25 рублей подняли цены на проезд в муниципальном общественном транспорте.

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