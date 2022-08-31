Жители Иркутской области стали больше ускоряться. Фото предоставлено компанией.

В Иркутской области в четыре раза выросло число пользователей ускоренного интернета с услугой pre 5G. Чаще других опцию, которая увеличивает скорость в смартфоне до 50%, подключают в столице региона, а также в Слюдянке, Братске и Черемхово.

В марте этого года МегаФон стал первым оператором, предоставившим возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть, услуга pre 5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети.

Точечное перераспределение трафика позволяет владельцам смартфонов с подключённой опцией активно использовать стриминговые сервисы в лучшем разрешении, скачивать любой «тяжёлый» контент, раздавать интернет на несколько устройств и даже участвовать в кибертурнирах.

Летом каждый пользователь услуги в Иркутской области в среднем использовал порядка 54 ГБ мобильного трафика, что значительно выше привычного потребления большинства жителей региона. Абсолютный рекордсмен загрузил за месяц более 160 ГБ данных на своём смартфоне.

Мужчины ускоряют интернет в смартфоне в 3 раза чаще женщин. Иркутские любители скоростной загрузки предпочитают использовать модели брендов Xiaomi, Huawei и Samsung. Дополнительно активируют передачу данных в основном пользователи МегаТарифа из линейки #БезПереплат, а также услуга входит в тарифы «Максимум» и «Премиум».

«Сегодня абоненты компании уделяют особое внимание качественному мобильному интернету, так как большая часть рабочих и личных задач сейчас решается в «цифре». Поэтому МегаФон не только развивает инфраструктуру связи: модернизирует существующее оборудование и строит новые, современные базовые станции, — но и дополняет тарифные линейки полезными функциями. Применение системного ситуативного управления загрузкой сети и других современных технологий позволили нам дополнительно "нарастить" скорость передачи данных для жителей Иркутской области с помощью дополнительной опции pre 5G», — комментирует Егор Белый, директор МегаФона в Иркутской области.

Справка:

МегаФон – оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.