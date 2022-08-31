ВТБ в Иркутске поддерживает ИРНИТУ в рамках федерального проекта «Приоритет 2030»

Банк ВТБ подписал соглашение с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ) о предоставлении кредитного финансирования в размере 95 млн рублей сроком на 5 лет. Средства будут инвестированы вузом в приобретение дополнительных учебных площадей.

По словам ректора ИРНИТУ Михаила Корнякова, в приобретенном здании площадью в 3 тыс кв м., разместится исследовательский институт Сибирской школы геонаук. Совместно с партнерами по консорциуму i.GeoDesign Сибирская школа геонаук реализует стратегический проект в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

«Это здание станет инфраструктурой полного цикла для наших студентов и специалистов в области геологии, геофизики, геоинформатики, геоэкологии. Здесь студенты могут находиться в режиме 24/7, что позволит им полностью погрузиться в интересную работу и приобрести профессиональные компетенции на более раннем сроке обучения», - сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

«В проект i.GeoDesign вовлечены сотни российских и иностранных студентов, профессоров, молодых исследователей, отсутствие площадей, позволяющих организовать научные лаборатории и учебные аудитории, являлось одной из наших основных проблем. Возможность приобретения полноценного здания научного института обеспечивает возможность дальнейшего успешного развития геологического направления Иркутского политеха, а также смежных инженерных и IT-специальностей», - прокомментировал подписание соглашения научный руководитель Сибирской школы геонаук Александр Паршин.

«Наше сотрудничество с одним из ведущих вузов Иркутской области длится более 15 лет. За это время совместно с техническим университетом мы реализовали зарплатный и кампусный проекты для сотрудников и студентов. Уверена, что наше сотрудничество будет развиваться и в дальнейшем, позволит выйти на новый уровень одномуиз ведущих вузов страны», – прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области, - вице-президент, Александра Макарова.

Справка:

ИРНИТУ входит в число 46 ведущих университетов РФ, реализующих программы собственной трансформации в активных субъектах отраслевой экономики. В рамках проекта i.GeoDesign Сибирской школой геонаук ведутся масштабные научные исследования, реализуются оригинальные образовательные программы с целью создания полного комплекса новых технологий геологоразведочных работ со сверхнизкой себестоимостью и высокой производительностью.