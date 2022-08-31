От 6 до 8 лет колонии получили члены банды за рейдерский захват завода под Ангарском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье вынесли приговор банде рейдеров. В 2018 году мужчины заявили свои права на предприятие по производству металлоконструкций в поселке Мегет Ангарского городского округа. Это они обосновывали документами о праве владения и распоряжения имуществом. Якобы иностранный владелец объекта заключил с ними договор аренды. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Сотрудники Интерпола регионального Главка выяснили, что имеющийся договор аренды, якобы заключенный с собственником - фиктивен, а лица, которые поставили свои подписи в этих документах, не являются представителями зарубежной компании, - рассказали в ведомствах. - Противоправная деятельность фигурантов была пресечена в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления МВД России по Иркутской области, УФСБ России по Иркутской области и при участии спецподразделений Росгвардии региона.

За время "владения" предприятием подельники похитили оборудование на 7 миллионов рублей. А также, угрожая представителю компании убийством, требовали передать им крупную партию черного и цветного металла. Во время обыска у одного из фигурантов был изъят арсенал патронов. Остановив рейдерский захват, удалось остановить расхищение собственности фирмы стоимостью около 500 миллионов рублей.

Подсудимые попытались оспорить решение Ангарского городского суда, однако Иркутский областной суд с учетом мнения прокурора оставил приговор без изменения. Мужчин приговорили к лишению свободы от 6,4 до 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

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