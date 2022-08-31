Ограничение движения по улице Кайской в Иркутске пройдет с 31 августа до 13 сентября

Вниманию автомобилистов! Ограничение движения по улице Кайской в Иркутске продлится две недели из-за проведения ремонта тепловой сети. В этот период там будут проходить земляные работы. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

Ограничение движения по улице Кайской в Иркутске

- По улице Кайской в районе дома №38а с 10:00 31 августа до 17:00 13 сентября 2022 года закрыто движение автотранспорта по улице Кайской – на участке от улицы Рылеева до улицы 4-ой Железнодорожной, - отмечают в компании.

Напоминаем, ограничение движения по улице Кайской в Иркутске можно отслеживать онлайн. Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".

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