Игрока футбольного клуба в Иркутске дисквалифицировали из-за розового маникюра Фото: предоставлено героем публикации.

Футбольный клуб «Иркутск» прокомментировал отстранение игрока из-за розового маникюра. Напомним, молодой человек стабильно посещал тренировки, принимал участие в матчах. Замечаний со стороны тренера или руководства не возникало до того момента, пока однажды он не пришел на игру с накрашенными ногтями. Парню поставили ультиматум: либо он отказывается от подобного способа самовыражения, либо перестает быть частью команды.

- И мы считаем, что мужчины должны быть именно мужчинами. А игроки должны думать в первую очередь о том, как принести победу команде, а не то, каким способом самовыражаться. Если спортсмен и хочет выделиться, то должен это делать в рамках дозволенного, - объяснились представители футбольного клуба.

Также руководство ФК отметило, что в «Иркутске» занимается около трехсот детей. И взрослые, состоявшиеся футболисты подают им пример не только своей игрой, но и поведением за пределами стадионов. Дисквалифицированному игроку пожелали показать себя с хорошей стороны в футболе и найти новый клуб.

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