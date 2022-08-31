Грузовик задел три иномарки и перевернулся на бок на въезде в Иркутск

Грузовик задел три иномарки и перевернулся на бок на въезде в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Тройное ДТП произошло на Качугском тракте утром 31 августа. На въезде в Иркутск грузовик "Шакман" при движении в сторону областного центра задел машины «Хонда Фит» и «Мазда Демио», после чего съехал в кювет, где опрокинулся на бок. За врачебной помощью в больницу обратились водитель и пассажир «Хонды». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным у грузовика отказали тормоза. Эта версия будет проверена полицейскими, - отметили в ведомстве.

На месте находятся инспекторы ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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