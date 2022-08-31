14-летнего школьника насмерть ударило током во время селфи в Иркутской области. Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Подросток погиб на железнодорожной станции Китой в Ангарске. Вечером 30 августа он взобрался на железнодорожную цистерну поезда, чтобы сделать фотографии на мобильный телефон. В этот момент 14-летнего школьника ударило током. Начата доследственная проверка. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

- Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, в ходе проверки будет дана оценка действиям несовершеннолетнего нарушителя, а также должностных лиц, ответственных за порядок на объектах железнодорожного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России в очередной раз обращает внимание, что железная дорога - это источник повышенной опасности для жизни и здоровья. Необходимо помнить, что для того, чтобы получить здесь удар током, достаточно лишь приблизиться к электропроводам. Ожоги, получаемые от электротравмы, редко совместимы с жизнью.

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