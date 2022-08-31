Школьные линейки 1 сентября в Иркутской области пройдут на открытом воздухе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьные линейки в честь Дня знаний в Приангарье пройдут в штатном режиме, но с учетом эпидобстановки в каждом городе. По рекомендация Роспотребнадзора учеников разделят по параллелям, чтобы исключить массового скопления детей. В случае непогоды мероприятия состоятся в зданиях учебных заведений. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В условиях распространения новой коронавирусной инфекции работа всех образовательных организаций в новом учебном году предполагает соблюдение действующих санитарных правил и рекомендаций санврачей, касающихся масочного режима для работников школьных столовых, - отметили в региональном правительстве.

Первый месяц учебного года традиционно будет наполнен профилактическими мероприятиями по безопасности школьников.

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