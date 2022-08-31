В аэропорту Иркутска задержали иностранного наркодилера в федеральном розыске

Мужчина долгое время был в федеральном розыске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники транспортной полиции задержали 28-летнего мужчину в аэропорту Иркутска. Его подозревают в сбыте наркотиков на территории Карачаево-Черкесии. Выявить его удалось с помощью систем мониторинга. К тому же, мужчина уже долгое время находился в федеральном розыске, его лицо знакомо правоохранителям.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД, задержанный известен как наркодилер. Он занимался сбытом больших партий сильнодействующих веществ в разных регионах России.

Мужчина предстанет перед судом за преступления.

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