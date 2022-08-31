Антилидером по суточному приросту пациентов с коронавирусом стал Иркутск

За сутки подтвердили 898 новых случаев коронавирусной инфекции Фото: Олег ЗОЛОТО

В областном оперштабе рассказали, что больше всего больных коронавирусом зафиксировали в трех городах - Иркутске, Ангарске и Братске. Именно здесь за день к врачам обратились сотни жителей с подозрением на коронавирус.

Фото: пресс-служба оперштаба Иркутской области

К утру 31 августа в Иркутске положительные тесты на вирус получили 367 человек, в Ангарске - 118, в Братске - 88. При этом за сутки подтвердили 898 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Госпитализировано 747 зараженных, что на 20 пациентов больше показателей предыдущего дня. За сутки выздоровели 668 жителей Приангарья, за все время - 303 521. К сожалению, опасная болезнь забрал жизни 8 725 жителей Иркутской области.

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