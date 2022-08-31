Больше 70 тысяч мальков хариуса выпустили в Иркутское водохранилище

Директор филиала ООО "Газпром инвест" "Иркутск" Павел Шкитин выпускает мальков в Ангару. Фото: Ольга Кузовлева.

71,7 тысячи мальков хариуса выпустили утром 31 августа в Иркутское водохранилище в поселке Бурдугуз сотрудники ООО «Газпром инвест» «Иркутск». Акцию приурочили ко Дню Байкала, который отмечается 4 сентября.

- Мы постепенно наращиваем свое присутствие в регионе, - рассказывает директор филиала ООО "Газпром инвест" "Иркутск" Павел Шкитин. - Это не только обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, но и поддержка культурной сферы, и, конечно же, охрана окружающей среды.

Многие крупные предприятия в Приангарье занимаются восстановлением популяции рыбы. ООО "Газпром инвест" "Иркутск" провел такую акцию впервые, и теперь она станет для компании доброй традицией.

- Так, только до 2024 года планируем выпустить более 2 миллионов мальков, - продолжил Павел Шкитин.

Хариус выбрали не случайно - это одна из самых распространенных рыб в водоемах Иркутской области и самая популярная у рыболовов-любителей. Прежде, чем оказаться в Иркутском водохранилище, мальки проделали огромный путь - вырастили их на Баргузинском заводе в Бурятии.