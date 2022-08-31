Правоохранители начали проверку инцидента с 6-летней девочкой и упавшим кирпичом

Ребенку провели операцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СК и прокуратура Иркутской области начали доследственную проверку после происшествия с 6-летней девочкой. Кто-то скинул на голову ничего не подозревающему ребенку кирпич, камень проломил девочке череп. К счастью, она осталась жива.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью, изучаются условия жизни детей, опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято правовое решение, - рассказали в Следственном комитете области.

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Кирпич упал на голову 6-летней девочке в Иркутске

Ранее "КП-Иркутск" писала о происшествии, которое случилось в микрорайоне Университетский. Мать ребенка рассказала жуткую историю в социальных сетях, когда ребенка уже забрали в больницу на операцию. К счастью, врачи смогли спасти девочку, сейчас она восстанавливается.

Главным подозреваемым в причинении вреда стал 7-летний мальчик. По предварительным данным правоохранительных органов, он устроил опасную забаву в полной уверенности, что внизу нет людей. Ребенок кидал камни с многоэтажного здания.

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