Больше всего горожане ждали восстановления движения по плотине Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В администрации города сообщили, что ремонт на плотине ГЭС в Иркутске закончился. На объекте уже 31 августа восстановили движение сразу на четырех полосах. Иркутяне давно ждали снятия ограничений на передвижение по этому участку.

- Для снижения нагрузки на транспортную схему города было организовано двустороннее движение через зону производства работ по одной полосе в каждую сторону, установлены временные дорожные знаки с ограничением скоростного режима, нанесена временная дорожная разметка, - сказано в сообщении мэрии.

Ремонт на плотине ГЭС в Иркутске

Ремонт длился четыре месяца. За это время рабочие смогли положить новый бетон, почистить температурно-деформационные швы, заделать трещины в покрытии. Для безопасности пешеходов по периметру установили ограждения, для сохранения дорожного полотна - смонтировали систему ливневок. Также дорожники положили 5 тысяч квадратных метров асфальта.