Закончились поиски двух пенсионерок, потерявшихся в лесу под Ангарском во время сбора грибов

Фото: ПАСС Иркутской области

В пресс-службе МЧС по Иркутской области сообщили хорошие новости касательно поисков четырех женщин. Две пенсионерки потерялись в лесах под Ангарском. Еще две жительницы региона пропали в Шелеховском районе.

Две пенсионерки 78 и 66 лет пошли за грибами в лес около садоводства «Саяны-3». Они смогли позвонить в спасательную службу, когда поняли, что не смогут вернуться домой. Однако, из-за того, что женщины не умели пользоваться навигатором, они не смогли назвать свои координаты. Поэтому поиски заняли 2 часа, еще час ушел на эвакуацию грибников.

- Работы по поиску осложнялись густой растительностью лесного массива. Соответственно, видимость и слышимость в таких условиях - низкие. Мы пытались использовать сирены спецавтомобиля. Но звук искажался, и женщины наоборот удалялись от нас, - рассказал глава Юго-Западного поисково-спасательного отряда ОГКУ ПАСС Иркутской области Олег Моргунов.

Женщины ушли на полтора километра от садового товарищества.

Еще две жительницы Иркутской области 38 и 44 лет потерялись в Шелеховском районе области. Они ушли в леса для сбора дикоросов и отошли на 4 километра то местного тракта. Их вернули домой в целости и сохранности.