67-летний пенсионер из Братска оплатил штраф за проезд по тротуару на машине

Фото: стоп-кадр видео очевидца

В пресс-службе ГИБДД Иркутской области рассказали о том, что сотрудники ведомства нашли в Братске нарушителя, который попал на видео. В социальных сетях поделились кадрами, как водитель без стеснения проезжает по пешеходному тротуару. Заметив видео, ГИБДД заинтересовались хозяином автомобиля.

- Им оказался 67-летний братчанин. Нарушитель оплатит штраф в размере двух тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Иркутск" писала о тройном ДТП на Качугском тракте. На въезде в Иркутск грузовик "Шакман" при движении в сторону областного центра задел машины "Хонда Фит" и "Мазда Демио", после чего съехал в кювет, где опрокинулся на бок.

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