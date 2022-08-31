Из-за аварии 31 августа без света остались дома на более 30 улицах Октябрьского района Иркутска

Фото: Иркутская электросетевая компания

Из-за аварийного отключения электричества часть Октябрьского района Иркутска оказалась без света. По данным Иркутской электросетевой компании, обесточены дома до 31 улице города.

- Под отключение попала часть домов на улицах 2-й Сарайный, 3 Июля, 4-я Советская, 6-я Советская, Александра Невского, Байкальская, Борцов Революции, Волжская, Грязнова, Депутатская, Донская, Ербанова, Карла Либкнехта, Кожова, Коммунаров, Коммунистическая, Красноказачья, Красных Мадьяр, Лапина, Лебедева-Кумача, Лопатина, Лыткина, Омулевского, Парковая, Партизанская, Пискунова, Седова, Советская, Сударева, Трилиссера, Трудовая, - пояснили в организации.

Сейчас ремонтные бригады пытаются выяснить причину аварии и восстановить подачу электроэнергии. Свет должны дать примерно к 20:00 31 августа.

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